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Как будто голая: Дорофеева соблазняет в откровенном купальнике

Участница популярной украинской группы Время и стекло Надя Дорофеева порадовала своих поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram певица поделилась фото, на котором позирует в бассейне в сплошном купальнике. Артистка похвасталась своей фигурой.

Поклонники сразу же отреагировали на ее фото, написав много комплиментов: “Голая?”, “Сочный орех”, “Очень эффектные булочки”, “Вот так задок”, “Лучшая”.

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Напомним, Дорофеева сыграет одну из ролей в полнометражном фильме.

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