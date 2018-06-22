PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Депп о разводе с Херд: Не думал, что окажусь на таком дне/

Депп о разводе с Херд: Не думал, что окажусь на таком дне

Американский актер Джонни Депп рассказал о своем ежедневном пьянстве после разрыва с актрисой Амбер Херд.

О звезде Пиратов Карибского моря Джонни Деппе вышла большая статья в Rolling Stone.

Актер признался, что после скандального развода с Амбер Херд он оказался “на таком дне, на котором не думал, что сможет оказаться”.

– Я не мог терпеть эту ежедневную боль, – поделился Джонни.

Спасаясь от депрессии, он поехал в тур с Hollywood Vampires и начал писать мемуары на старой печатной машинке.

Читайте: Джонни Депп попал в ДТП в России

– Утром я наливал себе водки и начинал писать, пока глаза мои не наполнялись слезами, и я не переставал видеть страницу. Я все время пытался понять, что я сделал, чтобы такое заслужить. Я пытался быть ко всем добрым, всем помогать, быть со всеми честен. Для меня честность – это самое важное. И все равно такое происходит, – отметил Депп.

Как известно, Херд  и Депп официально развелись 13 января 2017 года.

Фото: Alexandre Durão, dreamstime.com

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Мокрая Эмбер Херд похвасталась фигурой в купальнике
Джонни Депп попал в ДТП в России
депп и круз
Джонни Депп и Том Круз номинированы на Золотую малину
Дочь Джонни Деппа пришла на показ Chanel в прозрачном платье без белья
Секс и оргии. Новый эпатажный клип Мэнсона с Джонни Деппом (18+)
Секс, кровь и провокация. Новый клип Мэрлина Мэнсона с Джонни Деппом (18+)
Илон Маск признался в любви и положил конец слухам о романе с бывшей Деппа
Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка