Депп о разводе с Херд: Не думал, что окажусь на таком дне

Американский актер Джонни Депп рассказал о своем ежедневном пьянстве после разрыва с актрисой Амбер Херд.

О звезде Пиратов Карибского моря Джонни Деппе вышла большая статья в Rolling Stone.

Актер признался, что после скандального развода с Амбер Херд он оказался “на таком дне, на котором не думал, что сможет оказаться”.

– Я не мог терпеть эту ежедневную боль, – поделился Джонни.

Спасаясь от депрессии, он поехал в тур с Hollywood Vampires и начал писать мемуары на старой печатной машинке.

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– Утром я наливал себе водки и начинал писать, пока глаза мои не наполнялись слезами, и я не переставал видеть страницу. Я все время пытался понять, что я сделал, чтобы такое заслужить. Я пытался быть ко всем добрым, всем помогать, быть со всеми честен. Для меня честность – это самое важное. И все равно такое происходит, – отметил Депп.

Как известно, Херд и Депп официально развелись 13 января 2017 года.

Фото: Alexandre Durão, dreamstime.com