Умер барабанщик группы Pantera Винни Пол

Барабанщик группы Pantera Винни Пол умер в возрасте 54 лет.
Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.
Причины смерти не сообщаются.
Семья попросила уважать право на приватность и не беспокоить ее.
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Винни Пол был одним из основателей группы Pantera. После ее распада в 2003 году вместе с братом Даймбэгом Даррелом, гитаристом, основал проект Damageplan. Группа прекратила существование после того, как в декабре 2004 года Даррела застрелили прямо на концерте.
В 2006 году присоединился к Hellyeah.
Напомним, 11 июня умер бывший гитарист легендарной британо-американской группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн. Ему было 68 лет.
Фото: commons.wikimedia.org/Alfred Nitsch.
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