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Умер барабанщик группы Pantera Винни Пол

Барабанщик группы Pantera Винни Пол умер в возрасте 54 лет.

Винни Пол

Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

Причины смерти не сообщаются.

Семья попросила уважать право на приватность и не беспокоить ее.

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Винни Пол  был одним из основателей группы Pantera. После ее распада в 2003 году вместе с братом Даймбэгом Даррелом, гитаристом, основал проект Damageplan. Группа прекратила существование после того, как в декабре 2004 года Даррела застрелили прямо на концерте.

В 2006 году присоединился к Hellyeah.

Напомним, 11 июня умер бывший гитарист легендарной британо-американской группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн. Ему было 68 лет.

Фото: commons.wikimedia.org/Alfred Nitsch.

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