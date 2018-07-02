Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Окружной прокурор Манхэттена предъявил американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, проходящему по делу об изнасиловании, дополнительно еще три обвинения.

Об этом в понедельник, 2 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры, передает DW.

Следствие подозревает Вайнштейна в совершении “противозаконного полового акта” и участии еще в двух эпизодах сексуального характера, противоречащих законодательству.

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Как уточняет агентство AP, продюсер, в частности, мог “заниматься насильственным принуждением к оральному сексу” в июле 2006 года.

К слову, академия телевизионных наук и искусств США, которая вручает премию Эмми, пожизненно исключила из своих рядов голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Фото: bykvu.com.