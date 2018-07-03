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Atlas Weekend 2018: один из хедлайнеров отменил выступление

Британский певец Tom Odell отменил свое выступление на фестивале Atlas Weekend 2018.

Tom Odell

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

– Выступление Tom Odell не отменяется — оно переносится на следующий год по причинам, связанным с особенностями его профессиональной карьеры. Артист передает свои извинения гостям, желает всем отличного отдыха на фестивале и обещает, что ничто не помешает ему выступить на AW2019, – говорится в сообщении.

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

К слову, если вы пока не знаете кого слушать на фестивале, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

 

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