Осталось 2 килограмма. Винник назвал идеальный вес

Украинский певец Олег Винник хочет весить 75 кг.
Об этом он рассказал в программе Утро с Украиной.
– За последние 10 лет я стал тяжелее на 12-14 килограммов. В 2003 году, когда еще Жана Вальжана (в мюзикле Отверженные) играл, я весил 75 килограммов. И теперь хочу вернуться к этому весу. Уже сбросил почти все лишнее, остались 2 килограмма, – сказал он.
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Главное правило, которого придерживается певец в своем питание, это поменьше углеводов.
– Диеты особой нет. Просто углеводов поменьше. Хлеба не ем белого, только зерновой и немножечко, – отметил он.
К слову, сегодня Олег Винник выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2018.
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