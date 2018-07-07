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Очень откровенно: Каменских соблазняет снимком в леопардовом купальнике

Украинская певица Настя Каменских продолжает эпатировать публику откровенными фото в соцсети.

Певица не слушает бурную критику своих подписчиков и каждый раз постит все более откровенные фото, хвастаясь соблазнительными формами.

В ленту Настя Каменских опубликовала фото в леопардовых трусах. Однако мнения поклонников в комментариях разделились. Многие из них хвалили певицу за красоту, другие же осуждали за излишнюю откровенность.

Читайте: Самые яркие и скандальные поцелуи звезд

Напомним, недавно Настя Каменских представила откровенный клип на украиноязычную песню Тримай.

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