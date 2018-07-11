PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Победительницу Евровидения заметили в Киеве: Нетта Барзилай снимает клип/

Победительницу Евровидения заметили в Киеве: Нетта Барзилай снимает клип

11 июля в Киеве заметили победительницу песенного конкурса Евровидение 2018 Нетту Барзилай, которая приехала в украинскую столицу для съемок клипа.

нетта барзилай

Об этом передает ТСН.

– Артистку с неординарной внешностью заметили крутящейся на диване в центре Киева, а позже в Буче, в парке. Сегодня у Нетты последний день съемок, и вечером она улетит домой, – говорится в сообщении.

Читайте: Макс Барских снял клип в киевском метро

Напомним, 4 июля Компания Universal Music обвинила победительницу Евровидения 2018 в плагиате хита Seven Nation Army группы The White Stripes.

Если плагиат будет доказан, то Израиль потеряет право на проведение конкурса в следующем году.

Фото:  ТСН.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка