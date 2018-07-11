В Украину не пустили актера Макарского

Российского актера Антона Макарского не пустили в Украину через границу с Молдовой из-за посещения незаконно аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

– Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска Маяки обнаружили гражданина России Макарского А. Во время пограничного контроля в отношении него выполнено поручение одного из правоохранительных органов Украины и установлено, что в 2015 году он незаконно посещал территорию АР Крым, – сказано в сообщении.

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Актер ездил на съемки российского сериала, незаконно пересекая границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории.

По информации пресс-службы, актеру запретили въезд в Украину на 3 года.

Напомним, вчера пограничники не пустили в Украину ведущего программы Поедем, поедим российского телеканала НТВ Джона Уоррена.

Фото: YouTube.