Как принцесса Диана? Мелания Трамп в изысканном платье на приеме

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли с официальным визитом в Лондон. На торжественный ужин с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй первая леди США отправилась в роскошном платье, которое шили специально для этой встречи.

Так, Мелания Трамп пришла на прием в длинном шифоновом платье J.Mendel бледно-желтого оттенка.

А цвет наряда не случайный, это любимый цвет королевы Британии Елизаветы II.

По словам стилиста первой леди США, платье было сшито специально для этого мероприятия.

К слову, пока Мелания восторгала всех своими нарядами, Мэй и Трамп договорились об “амбициозной” торговой сделке.

Публикация от Theresa Mayd (@theresamayd) 12 Июл 2018 в 2:21 PDT

Публикация от tanfashion (@tanfashion7) 12 Июл 2018 в 7:47 PDT

Кстати, в сети сравнивают платье Мелании с нарядом принцессы Дианы. Цвет разный, но фасон очень похож.

Вы тоже так думаете?

Публикация от First Ladies of Fashion (@1stladiesoffashion) 12 Июл 2018 в 5:26 PDT

Впрочем, вчера на саммит НАТО Мелания Трамп тоже выбрала красивые наряд из коллекции Elie Saab.

Напомним, мы тут недавно готовили интересные факты о первой леди США, а также собрали лучшие ее образы.

Фото: Getty Images