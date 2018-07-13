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Как принцесса Диана? Мелания Трамп в изысканном платье на приеме

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли с официальным визитом в Лондон. На торжественный ужин с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй первая леди США отправилась в роскошном платье, которое шили специально для этой встречи.

Так, Мелания Трамп пришла на прием в длинном шифоновом платье J.Mendel бледно-желтого оттенка.

А цвет наряда не случайный, это любимый цвет королевы Британии Елизаветы II.

По словам стилиста первой леди США, платье было сшито специально для этого мероприятия.

К слову, пока Мелания восторгала всех своими нарядами, Мэй и Трамп договорились об “амбициозной” торговой сделке.

Кстати, в сети сравнивают платье Мелании с нарядом принцессы Дианы. Цвет разный, но фасон очень похож.

Вы тоже так думаете?

Впрочем, вчера на саммит НАТО Мелания Трамп тоже выбрала красивые наряд из коллекции Elie Saab.

Напомним, мы тут недавно готовили интересные факты о первой леди США, а также собрали лучшие ее образы.

Фото: Getty Images

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