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Умерла звезда сериала Санта-Барбара Элмар Вендел

Американская актриса Элмар Вендел умерла в возрасте 89 лет.

Элмар Вендел

Об этом сообщила дочь актрисы Джей Си Вендел в Instagram.

– Ты была прекрасной мамой и крутой дамой, – написала она.

Причины  смерти не сообщаются.

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Вендел снималась в сериалах Третья планета от Солнца, Санта-Барбара, Она написала убийство, Рыцарь дорог.

Также она работала как актриса дубляжа и озвучила нескольких персонажей в видеоигре Fallout 4.

Ранее в Лос-Анджелесе скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец Майкла Джексона. Ему было 89 лет.

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