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Кобзон впал в кому

Сегодня утром российский певец Иосиф Кобзон впал в кому.

кобзон

Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

По информации канала, его состояние резко ухудшилось этой ночью.

Кобзон находится в отделении нейрохирургии одной из московских клиник.

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В больницу его доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой помощи Кобзона выносили на носилках. Состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, вчера появилась информация, что Кобзон был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова заявила, что певец на плановом лечении.

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