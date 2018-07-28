Сегодня утром российский певец Иосиф Кобзон впал в кому.

Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

По информации канала, его состояние резко ухудшилось этой ночью.

Кобзон находится в отделении нейрохирургии одной из московских клиник.

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В больницу его доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой помощи Кобзона выносили на носилках. Состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, вчера появилась информация, что Кобзон был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова заявила, что певец на плановом лечении.