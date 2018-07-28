Умер писатель Владимир Войнович

Российский писатель Владимир Войнович умер на 86-м году жизни.
Об этом сообщил писатель Владимир Шендерович в Facebook.
– Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка…, – написал он.
Знакомая Войновича Юлия Пессина сообщила, что писатель умер от сердечного приступа.
– Два часа назад умер Володя Войнович. Сердечный приступ, скорая не успела, — написала она.
Когда пройдут похороны писателя пока неизвестно.
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Войнович родился в Сталинабаде (Душанбе) в 1932 году. После Великой Отечественной войны жил в Запорожье, где окончил ремесленное училище, работал на алюминиевом заводе. В 1956 году приехал в Москву, поступал в Литинститут, учился на историческом факультете Педагогического института имени Крупской. Работал редактором на радио. Стал известен после написанной на его стихи песне 14 минут до старта, посвященной советским космонавтам. Печатался в Новом мире и других журналах.
В 60-е годы Войнович писал роман Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина, который распространялся в самиздате, а затем опубликован на Западе.
Войнович был активным участником правозащитного движения, в 1980 году был выслан из СССР, а затем лишен советского гражданства. Жил в ФРГ и США.
С конца 1980 годов произведения Войновича вновь стали печататься в советских журналах. В 1990 году Войновичу было возвращено советское гражданство, после чего он вернулся на родину.
В 2000 году Войнович получил Государственную премию РФ за роман Монументальная пропаганда.
К слову, 7 июля на 90-м году жизни скончался знаменитый диссидент, соучредитель Украинской Хельсинской группы, автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко.