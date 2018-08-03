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Фотоальбом из Украины: лидер Massive Attack поделился снимками из Киева

Лидер культовой группы Massive Attack Роберт Дель Ная поделился снимками из Киева, где 26 июля выступал на фестивале UPark Festival.

Фото он публикует в Instagram.

На черно-белых снимках запечатлены Майдан Незалежности, Андреевский спуск, Золотые ворота, ЦУМ, памятник Булгакову и стадион Динамо, где и проходил фестиваль.

Читайте: Афиша на 2018 год: лучшие концерты и фестивали Украины

К слову, фото начали появляться в Instagram только 2 августа, хотя группа отыграла в Киеве неделю назад.

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Фотоальбом из Украины: лидер Massive Attack поделился снимками из Киева / 8 фотографий

Напомним, 26 июля Massive Attack выступили на фестивале UPark Festival. Украинский певец Святослав Вакарчук назвал выступление британцев лучшим концертом за всю его жизнь.

Фото: Instagram.

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