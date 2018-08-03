Лидер культовой группы Massive Attack Роберт Дель Ная поделился снимками из Киева, где 26 июля выступал на фестивале UPark Festival.
Фото он публикует в Instagram.
На черно-белых снимках запечатлены Майдан Незалежности, Андреевский спуск, Золотые ворота, ЦУМ, памятник Булгакову и стадион Динамо, где и проходил фестиваль.
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К слову, фото начали появляться в Instagram только 2 августа, хотя группа отыграла в Киеве неделю назад.
Фотоальбом из Украины: лидер Massive Attack поделился снимками из Киева / 8 фотографий
Напомним, 26 июля Massive Attack выступили на фестивале UPark Festival. Украинский певец Святослав Вакарчук назвал выступление британцев лучшим концертом за всю его жизнь.
Фото: Instagram.
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