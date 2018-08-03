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Петросян и Степаненко разводятся – СМИ

Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся.

степаненко и петросян

Об этом сообщает агентство Москва.

По информации издания, исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества между супругами будет рассмотрено в суде 6 августа.

Иск был подан еще 4 июля.

По словам Петросяна, он ничего не знал об иске, и назвал эту информацию недоразумением.

– Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение, – сказал он.

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Он также решил не комментировать ситуацию о разводе.

– Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев, – отметил Петросян.

Степаненко отметила, что не может прокомментировать ситуацию, так как она находится на репетиции.

Напомним, Сергей Шнуров и Матильда развелись после 10 лет брака. Новость стала неожиданностью для поклонников.

Фото: Facebook.

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