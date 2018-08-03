Петросян и Степаненко разводятся – СМИ

Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся.
Об этом сообщает агентство Москва.
По информации издания, исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества между супругами будет рассмотрено в суде 6 августа.
Иск был подан еще 4 июля.
По словам Петросяна, он ничего не знал об иске, и назвал эту информацию недоразумением.
– Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение, – сказал он.
Читайте: Петросян попал в “чистилище” Миротворца
Он также решил не комментировать ситуацию о разводе.
– Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев, – отметил Петросян.
Степаненко отметила, что не может прокомментировать ситуацию, так как она находится на репетиции.
Напомним, Сергей Шнуров и Матильда развелись после 10 лет брака. Новость стала неожиданностью для поклонников.
Фото: Facebook.