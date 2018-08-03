Зомби Бой – что вы не знали о модели и самые яркие фото

1 августа в Монреале (Канада) умер модель и рекордсмен Гиннесса Рик Дженест, также известный как Зомби Бой.
Информацию о гибели Зомби Боя подтвердила его подруга, певица Леди Гага.
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Дженест умер в возрасте 32 лет.
Кто такой Зомби Бой
Рик Дженест – модель из Канады. Он прославился своим экстравагантным внешним видом: его тело с головы до ног покрывают многочисленные татуировки, благодаря которым мужчина похож на скелет.
Дженеста дважды занесли в Книгу рекордов Гиннесса — как обладателя самого большого числа татуировок, изображающих насекомых (их 176), и рисунков на теле в виде костей (139).
Фото: Fashion Magazine
По его словам, он начал делать свои татуировки с 16 лет, после того как сумел победить опухоль мозга.
Фото: Schon
В 2010 году его страница в Facebook стала очень популярной и парня заметил модный дизайнер Николя Формичетти, тесно работающий с Леди Гагой.
В 2011 году Рик начал участвовать в показах одежды, а затем снялся в клипе Леди Гаги Born This Way, где певица носит аналогичный татуировкам Зомби Боя грим. Участие в клипе обеспечило Зомби Бою известность.
Помимо участия в показах одежды он снимался для журналов, таких как GQ, Vanity Fair и Vogue, появлялся в телешоу и даже вместе с актером Киану Ривзом появился в фильме 47 ронинов, вышедшем в 2013 году.
Фото: Vogue
Судя по последним постам Дженеста в Instagram, он также участвовал в благотворительном проекте Orange Door торговой сети Home Depot, который помогал бездомным.
Что известно о смерти Зомби Боя
По версии полиции, он покончил с собой. Издания отмечают, что официальной информации о причине смерти пока нет.
Зомби Бой неделю до своего дня рождения — 7 августа ему бы исполнилось 33 года.
2 августа в Instagram и Facebook Зомби Боя появился снимок с изображением кольца света во тьме, которую он подписал стихотворением собственного сочинения. Публикацию, вероятнее всего, он поставил на автотаймер перед самоубийством.
Напомним, 20 июля прошлого года 41-летний вокалист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство – он повесился в собственном доме. Это произошло в день рождения его друга – лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который умер 18 мая в одном из отелей Детройта.