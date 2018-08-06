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Die Antwoord прогулялись по Киеву – первые фото

Музыканты группы Die Antwoord прибыли в Украину накануне своего концерта в Киеве.

В Instagram группа уже успел поделились первыми фото из украинской столицы.

В аккаунте Die Antwoord появился снимок лидера группы Воткина Тюдора Джонса известного как Ninja, снятого на фоне дома в районе улицы Стрелецкой.

Читайте: Не Винником единым: музыканты, которые делают Украину известной

– Sup ukraine, – подписал снимок музыкант.

Ранее Факты ICTV писали, что лидер культовой группы Massive Attack Роберт Дель Ная поделился снимками из Киева, где 26 июля выступал на фестивале UPark Festival.

Фото: dieantwoord

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