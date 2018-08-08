Все будет по суду: Петросян и Степаненко прокомментировали развод

Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко впервые прокомментировали свой развод, назвав его “житейским делом”.

Об этом передает МК.

– У каждого человека в жизни что-то случается. Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Ну, так случилось… Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. Вы об этом все узнаете! – сказала Степаненко.

Петросян выразил надежду на то, что ему удастся договориться со Степаненко касаемо раздела имущества.

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– Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному мирному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранить добрые отношения в дальнейшем, потому что многолетнее творческое взаимодействие надо сохранить как художественную ценность, – сказал он.

Причину развода пара раскрывать не стала, также не комментировали они и помощницу Евгения Вагановича. По мнению СМИ, 29-летняя Татьяна Брухунова является истинной причиной разрыва, несмотря на то что адвокат Петросяна опроверг слухи об измене, отметив, что супруги уже 15 лет не живут вместе.

Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся.

Фото: e-petrosyan.ru.