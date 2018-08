Умер актер Стефан Карл Стефанссон

На 43-м году жизни скончался исландский актер Стефан Карл Стефанссон, сыгравший персонажа Робби Злобного в популярном детском сериале Лентяево (Lazy Town).

Об этом сообщает Metro.

Стефанссон умер от рака желчных протоков. Болезнь была диагностирована 2 года назад. После этого ему провели операцию, которая казалась успешной, однако в 2018 году рак вернулся.

Смерть подтвердил представитель семьи. По его словам, актер умер в окружении своих друзей и родных.

Стефанссон снимался в Лентяево в 2004-2007 годах, а также с 2013 по 2014 год.

Новую волну популярности актер получил после того, как клип We are Number One был размещен на Youtubе, где набрал 46 миллионов просмотров и стал источником мемов.

Благодаря такой популярности, у Стефанссона образовалась огромная группа поклонников, которая помогала ему сохранять позитивный настрой и бороться с раком.

Напомним, 12 августа умер британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол. Ему было 85 лет.