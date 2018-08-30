Умер Иосиф Кобзон: путь от народного артиста до сторонника террористов

30 августа умер российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Артист не раз отмечался своими скандальными высказываниями в сторону Украины.

Иосиф Кобзон родился в Украине – в городе Часов Яр Донецкой области. Вырос он также в Украине. Его семья некоторе время жила во Львое, Краматорске и Днепре.

В 1991 году получил звание Народного артиста Украины, которого был лишен в 2018 году из-за поддержки боевиков на Донбассе.

В 2014 году Кобзон поддержал аннексию Крыма Россией. В марте того же года Кобзон подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента Владимира Путина по Украине и Крыму.

26 октября 2014 года СБУ внесла Кобзона в список деятелей российской культуры, которым запрещен въезд на Украину из-за их политической позиции.

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С 28 ноября 2014 года стал “почетным консулом” “ДНР” в России.

В феврале 2015 года был включен в список лиц и компаний, которых в ЕС считают ответственными за дестабилизацию ситуации на востоке Украины. Попавшим в санкционный список запрещен въезд в ЕС, а их активы на его территории, если таковые будут обнаружены, будут заморожены.

В августе 2015 года СБУ внесла певца в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

В сентябре 2015 года включен в санкционный список Украины.

25 мая 2016 года Кобзон получил гражданство “ДНР”.

Также он был лишен званий почетный гражданин ряда городов Украины – Днепра, Полтавы. Краматорска, и Славянска.

– Пускай лишают. Для меня не существует Украины, в которой существует фашистский режим. Поэтому я не хочу быть почетным гражданином, – сказал на эти решения Кобзон.

К слову, подобные скандальные высказывания часто звучали от Кобзона из-за, которых его перестали ассоциировать с песнями, а только лишь с активной поддержкой агрессии РФ против Украины.

7 скандальных цитат Кобзона об Украине:

То, что произошло в Украине, трудно понять. Трудно вообще рассказывать об этой трагедии. Почему на протяжении длительного времени, когда началось в октябре месяце на Майдане строительство этих палаточных городков и брожение умов, почему не пресекли? Вы посмотрите, украинцы повторяют наши ошибки. К сожалению…

Я получил звание Народный артист Украины. У меня есть и другие награды Украины. Но, когда там произошел государственный переворот, и к власти пришло правительство, которое стало заниматься русофобством, я публично отказался от всех высших наград Украины, сказав, что от этой Украины мне не нужны ни звания, ни награды. Мне их давала та Украина, которая меня родила, которую я полюбил и продолжаю любить. Не было концерта, в котором я не исполнил бы украинской песни — это родное мне и близкое.

Майдан украинцев зомбировал, они сами стали террористами. Я ненавижу Майдан, и всех приверженцев.

Нужно было объяснить народу Украины, что такое Евросоюз, куда они стремятся. Их обманули, стравили с друг другом.

Есть гимн, который создали Мовсесян, Рождественский и Кобзон об этом городе. Мы категорически против, чтобы он звучал в другом исполнении. Пусть придумывают новый нацистский гимн, Ще не вмерла Украина! или еще какой-нибудь.

Донбасс никто не ставил на колени и никому не дано этого сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я. У нас есть свои гимны и песни, которые мы будем петь.

Вот мне говорят — может быть, вы возьмете да помирите обе стороны? А как я буду мирить? Тех, кто на той стороне, надо лечить. Вот у меня внучки спрашивают: дед, скажи — а что вообще с Украиной? Я им отвечаю: они сошли с ума.

Напомним, Кобзон умер сегодня в возрасте 80 лет. Известно, что на протяжении 13 лет артист боролся с раком. Певец будет похоронен на Востряковском кладбище между могилами матери и тещи.