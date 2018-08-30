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Умер Иосиф Кобзон

Российский певец Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет.

кобзон умер

Родственники Иосифа Кобзона подтвердили Говорит Москва смерть артиста.

Обновлено 13.58: Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище.

Несколько лет назад он сам купил там место. Там же находятся могилы его близких родственников. Артист просил похоронить его между матерью и тещей.

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Напомним, 27 июля появилась информация, что Кобзон был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова заявила, что певец на плановом лечении.

В 2005 году у Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание.

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