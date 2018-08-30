PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Я дома!: Ротару вернулась в Киев после госпитализации/

Я дома!: Ротару вернулась в Киев после госпитализации

Украинская певица София Ротару вернулась в Украину, после экстренной госпитализации в Уфе (РФ).

ротару в киеве

Снимок из аэропорта Борисполь певица опубликовала в Instagram.

– Ура! Я дома! – написала Ротару.

На фото певицу обнимает молодой человек.

Читайте: С каждым днем все моложе! Ротару удивила семейными фото

В комментариях фанаты рассказали, что артистку встречал внук Анатолий.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Напомним, 26 августа Софию Ротару экстренно госпитализировали в одну из уфимских больниц. 71-летней исполнительнице стало плохо прямо во время выступления.

Фото: peoples.ru.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка