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Умер клавишник Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж

Клавишник австралийской рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж умер в возрасте 58 лет.

Об этом сообщается на сайте фронтмена коллектива Ника Кейва.

В прошлом году у него диагностировали опухоль мозга.

Сэведж выступал с Ником Кейвом почти 30 лет.

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– Конвэй был нитью анархии, протягивавшейся сквозь выступления группы. Его все любили, музыканты и фанаты. Вспыльчивый, смешной, ужасающий, сентиментальный, добродушный, мягкий, резкий, честный, настоящий — это все был он, а еще у него был золотой голос, – говорится в сообщении.

Конвэй Сэведж пришел в группу в 1990 году. Играл на клавишных, исполнял органные партии, был бэк-вокалистом. Помимо записей и выступлений с командой, он также занимался сольной карьерой и выпустил три альбома.

Напомним, 12 августа умер британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол. Ему было 85 лет.

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