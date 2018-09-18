Звезды против ЖКХ: как экономят и сколько платят

То крыша протекает, то с трубами беда … А то вообще горячую воду на лето отключат … И не важно, ты – простой смертный, или какая-то супер-пупер-стар. Перед большим и ужасным ЖКХ – все равны!



На экране – он часто играет роли, героев которых в спортзал – не заманишь и калачом. А вот в реальной жизни звезду «Дизель-шоу» Евгения Гашенко от тренажеров и веревкой не оттащишь! И шоумен обливается потом – совсем не из-за мечты стать похожим на железного Арни! В спортивный комплекс Женю привело несколько иное желание. Дело в том, что в его доме уже вторую неделю нет горячей воды.

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Эксклюзивный рецепт – как сократить годовые расходы на коммуналку – от продюсера «Поющих трусов». Говорит – когда от цифр в платежках голова идет кругом – единственное спасение – антикризисная дача! Здесь он – с мая по сентябрь. То есть пять месяцев в году живет!

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Киеве квартирант убил хозяйку из-за повышения коммуналки