Барабанщица Бейонсе обвинила певицу в домогательствах и колдовстве

Барабанщица Кимберли Томпсон, сотрудничавшая 7 лет с Бейонсе, обвинила певицу в использовании темной магии и домогательствах.

Об этом пишет The Blast.

По словам Томпсон, Бейонсе следила за ней с помощью “сильнейшего колдовства”, и периодически растлевала ее, “используя заклинания”.

Также она заявила, что Бейонсе прослушивала ее телефонные разговоры и контролировала финансы.

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Томпсон обвиняет артистку и в том, что она якобы убила ее котенка.

Издание сообщает, что женщина добивается постоянного запрета на приближение к ней Бейонсе. Заседание суда запланировано на 11 октября. А пока ожидается слушание, она хотела добиться временного запрета, однако ей в этом было отказано.

К слову, американская поп-дива Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z выпустили книгу совместных интимных фото, отдельные снимки которой фаны звездной пары тут же распространили в соцсетях.

Фото: dreamstime.