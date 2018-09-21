PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Барабанщица Бейонсе обвинила певицу в домогательствах и колдовстве/

Барабанщица Бейонсе обвинила певицу в домогательствах и колдовстве

Барабанщица Кимберли Томпсон, сотрудничавшая 7 лет с Бейонсе, обвинила певицу в использовании темной магии и домогательствах.

Бейонсе

Об этом пишет The Blast.

По словам Томпсон, Бейонсе следила за ней с помощью “сильнейшего колдовства”, и периодически растлевала ее, “используя заклинания”.

Также она заявила, что Бейонсе прослушивала ее телефонные разговоры и контролировала финансы.

Читайте: Бейонсе и Jay-Z сняли клип в Лувре

Томпсон обвиняет артистку и в том, что она якобы убила ее котенка.

Издание сообщает, что женщина добивается постоянного запрета на приближение к ней Бейонсе. Заседание суда запланировано на 11 октября. А пока ожидается слушание, она хотела добиться временного запрета, однако ей в этом было отказано.

К слову, американская поп-дива Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z выпустили книгу совместных интимных фото, отдельные снимки которой фаны звездной пары тут же распространили в соцсетях.

Фото: dreamstime.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка