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Было здорово в Реале: Роналду анонсировал сенсационное заявление

Главная звезда мадридского Реала Криштиану Роналду не исключил уход из команды после победы в финале Лиги чемпионов над Ливерпулем.

– Было здорово играть за Реал. Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня, – сказал он журналистам после финального матча ЛЧ в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в Реале в прошедшем времени, Роналду сказал, что “сейчас не лучшее время говорить об этом”, что он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.

По слухам в СМИ, Роналду может покинуть Реал из-за, в частности, возможного перехода в мадридскую команду бразильца Неймара.

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Криштиану Роналду перешел в Реал в 2009 году. За это время он 4 раза выиграл с испанским клубом Лигу чемпионов. В 2008 году Роналду также побеждал в ЛЧ с английским Манчестер Юнайтед.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов Реал обыграл английский Ливерпуль.

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