Реал обыграл Ливерпуль в финале Лиги чемпионов 2018

В финальном матче Лиги чемпионов мадридский Реал обыграл английский Ливерпуль со счетом 3:1 и стал 13-ти кратным обладателем трофея.

Лига чемпионов. Финал

Реал Мадрид – Ливерпуль – 3:1.

Голы: Бензема 51′, Бэйл 64′, 83′ – Мане 55′.

Реал Мадрид: Навас, Карвахаль (Начо 37′), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл 61′), Роналду, Бензема (Асенсио 89′).

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер (Джан 83′), Вейналдум, Салах (Лаллана 30′), Мане, Фирмино.

Желтые карточки: Мане 82′.

Арбитр: Милорад Мажич (Сербия).

В Киеве сегодня состоялся футбольный вечер, за которым следил весь мир. На стадионе НСК Олимпийский сошлись Реал Мадрид и Ливерпуль.

Первый тайм встречи прошел без голов. Игроки боялись допустить ошибку. За первые 45 минут сливочные и мерсисадци на двоих сумели нанести лишь девять ударов по воротам и только один в створ ворот, от самого молодого участника матча – 19-летнего Александра-Арнольда. Ливерпуль хорошо выглядел в нападении, играя вторым номером.

Однако в середине тайма красные потерпели крупнейшую потерю. На 31-й минуте встречи после столкновения с Рамосом травму получил Салах. Египетский форвард покидал поле стадиона со слезами на глазах, а вместе с ним плакали и все фанаты мерсисайдцев. Карма постигла и Реал. Через несколько минут уже Зидан делал вынужденную замену – травмировался Карвахаль.

Первый тайм еще запомнился голом Бензема из очевидного офсайда. В момент навеса Роналду находился в положении вне игры, когда пробивал, а уже на добивании был Бензема.

После перерыва мадридцы пошли в атаку. Лаллана, который заменил Салаха едва не привез мяч в свои ворота уже на старте второй 45-ти минутки. Англичанин неудачно сыграл на линии своей штрафной и круглый откатился к Иско, который мощно пробил в перекладину.

Гол Реала в ворота Ливерпуля не заставил себя ждать. Грубо ошибся Кариус, который выдал ужасную игру во втором тайме. Голкипер поймал мяча и сразу ввел его в игру, однако рядом был Бензема, который удачно подставил ногу и круглый просто закатился в ворота.

Пропущенный гол подопечные Клоппа очень быстро отыграли. После навеса от Милнера, Ловрен головой сбросил на линию ворот, где, казалось, Навас контролировал ситуацию, но из-за спины Марсело выскочил Мане и ногой в одно касание переправил мяч в сетку ворот сливочных.

Счет 1:1 заставлял Реал еще активнее действовать в атаке. Зидан выпустил на поле Бэйла, который через 3 минуты после появления создал гол-шедевр. Валлиец в падении через себя замкнул навес от Марсело.

Окончательно добила Ливерпуль очередная роковая ошибка Кариуса! И это в финале Лиги чемпионов. Бэйл мощно пробил из-за пределов штрафной прямо в руки Кариусу, но от его рук мяч отскочил в ворота. В добавленное арбитром время Ливерпуль не сумел создать моментов и счет остался 3:1 в пользу Реала.









Реал обыграл Ливерпуль в финале Лиги чемпионов 2018 / 5 фотографий

В итоге, Реал выиграл третий кубок чемпионов подряд! Ливерпулю остается пенять на самих себя. Мадридцы заслуженно победили мерсисайдцев, воспользовавшись детскими ошибками Кариуса. Недостаток Салаха, как оказалось, тоже сыграла ключевую роль. Но помог бы египтянин Ливерпулю, играя против Реала и Кариуса одновременно? Этого никто не узнает.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль.

Мария Степанюк

Фото: Getty Images.