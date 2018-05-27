Салах возможно сыграет на Чемпионате мира

Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах имеет все шансы восстановиться к чемпионату мира.
В середине первого тайма финальной встречи между Реалом и Ливерпулем, форвард красных Мохаммед Салах получил травму после столкновения с Серхио Рамосом и вынужденно со слезами на глазах покинул поле.
По последней информации, Салах имеет хорошие шансы сыграть на Чемпионате мира.
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Как сообщила Египетская футбольная ассоциация, врач сборной находится в контакте с медицинским штабом Ливерпуля, который его проинформировал, что в Салаха повреждены связки плеча, но результат рентгена оптимистичный и форвард может успеть восстановится к чемпионату мира.
Напомним, что на ЧМ Египет свой первый матч сыграет 15 июня со сборной Уругвая. Затем команду Эктора Купера ждут игры с Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).
Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ливерпуль.
Фото: Getty Images.