Вратарь Ливерпуля расплакался и попросил прощения

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус после проигранного финала Лиги чемпионов Реалу не смог сдержать слез.

Финал Лиги чемпионов 2018 завершился победой мадридского Реала над английским Ливерпулем со счетом 3:1.

После финального свистка, когда игроки сливочных радовались успеху, голкипер Ливерпуля Лорис Кариус жестами обратился к болельщикам красных и попросил прощения за свои ошибки, которые стали роковыми для мерсисайдцев.

– Сейчас не чувствую ничего. Сегодня я проиграл матч для своей команды. Чувствую свою вину перед всеми. Приношу извинения всем, прошу у команды прощения, у клуба в целом. Ошибки дорого нам стоили. Если бы я мог вернуться назад во времени, то сделал бы это. Мне просто жаль мою команду. Сейчас очень трудно. Мне просто очень жаль всех, ведь эти голы фактически стоили нам титула, – так прокомментировал свою игру после матча Кариус.

Напомним, в начале второго тайма Кариус подарил в простой ситуации мяч Бензема, который открыл счет в матче. А на 83-й минуте вновь грубо ошибся с мячом после дальнего удара Бэйла.

La otra cara de. Karius rompe a llorar y ruega el perdón de la grada del Liverpool… pic.twitter.com/AsdyCCmW68 — Pacojo (@PacojoSER) 26 мая 2018 г.

Во время церемонии награждения Кариус не надевал серебряную медаль, а понес ее в руках.

К слову, форвард Ливерпуля Мохаммед Салах имеет все шансы восстановиться к чемпионату мира.

Фото: Getty Images.