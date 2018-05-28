Организация ЛЧ показала, что ФФУ взяла перспективный вектор развития

Перед отлетом из Украины после проведения финалов женской и мужской Лиги чемпионов президент УЕФА Александр Чеферин провел встречу с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко.

Во время разговора Чеферин выразил благодарность Федерации футбола Украины за прекрасную организацию финалов Лиги чемпионов УЕФА. По его словам, подготовка к этому спортивному празднику прошла на высшем уровне, что является безусловным успехом ФФУ и ее президента.

— Организация была образцовой настолько, насколько это вообще было возможно. Замечательное обеспечения уровня безопасности, очень гостеприимные люди, очень красивый Киев. Я поздравляю вас с этим успехом! — сказал Александр Чеферин.

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Также во время пребывания в Украине Александер Чеферин детальнее ознакомился с работой ФФУ, принял участие в работе конгресса федерации и также дал свою оценку увиденному. Федерация футбола Украины и лично мой друг Андрей Павелко проводят большую работу по развитию футбола в стране, и поэтому вы можете ожидать отличные результаты в будущем, — подытожил президент УЕФА.