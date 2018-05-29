27 мая перед отлетом из Украины после проведения финалов мужской и женской Лиги чемпионов президент УЕФА Александр Чеферин побывал на заводе ФФУ Продакшн.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко ознакомил высокого гостя с работой предприятия, которое производит высококачественное спортивное покрытие, и рассказал о том, как с помощью продукции завода ФФУ в нашей стране проходит системное обновление футбольной инфраструктуры.

В конце экскурсии Александр Чеферин выразил свое восхищение этим проектом и отметил, что появление такого предприятия, ориентированного исключительно на развитие футбола, будет хорошим примером для ассоциаций других стран.

– Без развитой инфраструктуры не может быть футбола! Ваш завод поможет решить эту проблему в Украине. И это очень важно! Особенно с учетом погодных условий в вашей стране. Думаю, футбольные ассоциации других стран должны последовать вашему примеру, – отметил Чеферин.

– Федерация футбола Украины и лично мой друг Андрей Павелко проводят большую работу по развитию футбола в стране, и поэтому вы можете ожидать отличные результаты в будущем, – подытожил президент УЕФА.



Президент УЕФА: Андрей Павелко и ФФУ проводят большую работу по развитию футбола / 2 фотографии

Также Александер Чеферин выразил благодарность Федерации футбола Украины за прекрасную организацию финалов Лиги чемпионов УЕФА. По его словам, подготовка к этому спортивному празднику прошла на высшем уровне, что является безусловным успехом ФФУ и ее президента.

– Организация была образцовой настолько, насколько это вообще было возможно! Замечательное обеспечения уровня безопасности, очень гостеприимные люди, красивый Киев… Я поздравляю вас с этим успехом! — сказал президент УЕФА.