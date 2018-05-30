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Финал Лиги чемпионов в Киеве сделал Кариуса звездой Instagram

На страницу вратаря Ливерпуля Лориса Кариус в Instagram подписалось 1 млн фолловеров после проигранного финала.

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус получил бешеную популярность в Instagram.

Несмотря на провальную игру в финале Лиги чемпионов в Киеве, аккаунт немецкого голкипера на следующий пополнился 500 тыс. новых подписчиков. А по состоянию на 30 мая их количество возросло еще на 500 тыс.

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Интересно, что за день до финала ЛЧ у Кариуса было около 900 тыс. фолловеров, сейчас их – 1,9 млн.

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Финал Лиги чемпионов в Киеве сделал Кариуса звездой Instagram / 3 фотографии

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве 26 мая на НСК Олимпийский, мадридский Реал обыграл английский Ливерпуль со счетом 3:1, а Кариус допустил две результативные ошибки.

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