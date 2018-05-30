Голкипер сборной Боливии в игре с США повторил ляп Кариуса

У голкипера Ливерпуля Лориса Кариуса появился последователь – голкипер сборной Боливии Карлос Лампе.

Вратарь сборной Боливии Карлос Лампе допустил досадную ошибку в товарищеском матче со сборной США.

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Голкипер боливийцев отдал голевой пас игроку американской команды, после чего тот забил гол в ворота боливийцев.

До этого эпизода, который случился на 52-й минуте, сборная Боливии уступала США в товарищеском матче со счетом 0:1. После ляпа Лампе американцы повели – 2:0. А встреча завершилась 3:0 в пользу США.

Интересно, что Карлос Лампе в отборочном турнире ЧМ-2018 не пропустил ни одного мяча в матчах с Чили, Аргентиной и Бразилией.

Напомним, сборная Боливии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. Зеленые не могут попасть на чемпионат мира уже на протяжении 24 лет.

К слову, украинский телеканал покажет ЧМ-2018 по футболу.