Голкипер сборной Боливии в игре с США повторил ляп Кариуса

Вратарь сборной Боливии Карлос Лампе допустил досадную ошибку в товарищеском матче со сборной США.

Голкипер боливийцев отдал голевой пас игроку американской команды, после чего тот забил гол в ворота боливийцев.

Something out of nothing! Allow @joshsargent to introduce himself! pic.twitter.com/tR9jO6gYgq

— U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 29 мая 2018 г.