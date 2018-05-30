Ломаченко из-за операции пропустит полгода

Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) перенесет операцию из-за травмы, которую он получил в бою против Хорхе Линареса.
Чемпиону WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) проведут операцию на плече, которое он повредил 12 мая в бою против Хорхе Линареса.
– Завтра я ложусь на операцию на правом плече, которое повредил во втором раунде боя с Хорхе. Я сразу понял, что что-то не так с моим плечом, но я не мог разочаровать своих поклонников отказом от поединка. Спасибо за огромное количество добрых слов, которые я уже получил. Я вернусь на ринг в этом году, – сказал Ломаченко.
Сделка состоится в среду, 30 мая, в Лос-Анджелесе и будет проведена известным врачом Нилом Эль Аттрачем.
Tomorrow I undergo surgery for a torn Labrum in my right shoulder suffered during the 2nd round of my fight against Jorge Linares. I was aware something was not right with my shoulder straight away, but I could not disappoint my fans with excuses. Thank you for the overwhelming kind words I’ve already received. I’ll be back in the ring THIS year
Отмечается, что в случае отсутствия осложнений украинец сможет возобновить тренировки в начале октября и будет готов к бою в начале декабря.
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