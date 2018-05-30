Новый гимн и дизайн: УЕФА анонсировал ребрендинг Лиги Европы

Лига Европы проведет ребрендинг перед стартом сезона 2018/19.

К следующему сезону Лига Европы планирует провести ребрендинг.

– Ключевые элементы, такие как цвета и логотип, остались без изменений, но визуальное выражение приняло более смелые и острые черты. Волна энергии, изображающая связь между футболистами и болельщиками, уступила место сочетанию ломаных линий и плоскостей, которое визуально подчеркивает путешествие клубов по всей Европе, – говорится в официальном пресс-релизе УЕФА.

Лига Европы получит официальный новый мяч от Molten.

Чтобы полнее передать страсть и энергию матчей Лиги Европы УЕФА, был сочинен новый гимн.

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Вдохновляющая и мощная музыка передает природу турнира. Он сочетает современные и классические элементы, отдавая должное традициям и заглядывая в будущее. Обновленную версию гимна можно послушать на официальном сайте УЕФА.

Напомним, Атлетико обыграл Марсель 3:0 и стал победителем Лиги Европы сезона 2017/18.

Фото: UEFA.