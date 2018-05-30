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Певица Dua Lipa рассказала правду о ночи с игроком Реала после финала ЛЧ

Dua Lipa ответила на слухи о том, что она провела ночь после финала Лиги чемпионов с игроком Реала Марко Асенсио.

Dua Lipa выступила на открытии финального матча Лиги чемпионов в Киеве на НСК Олимпийский, в котором Реал обыграл Ливерпуль со счетом 3:1.

Затем появились слухи о том, что певица провела ночь после финала с игроком мадридского Реала Марко Асенсио.

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В своем аккаунте в Twitter британская певица опровергла эту информацию, с юмором отметив, что вряд ли когда-нибудь встретится с футболистом сливочных.

“Я даже не встречалась с Асенсио и вряд ли встречусь. Ведь мой менеджер, фанат Ливерпуля, мне этого не простит,” – написала Dua Lipa в Twitter

Ранее, CNN сообщал, что британская певица могла провести ночь с футболистом сливочных сразу после финального поединка.

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