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Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос

В Париже завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, где украинка Элина Свитолина одержала победу.

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Кужмову из Словакии, пишет УНИАН.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований. Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

За это время украинка сделала 3 эйса, стольки же, сколько и соперница. Зато допустила всего 2 непринужденные ошибки, против 8 – у соперницы.

Всего на счету Свитолиной выигранных 77 розыгрышей мяча против 59 у соперницы.

Матч третьего круга Элина Свитолина проведет в пятницу, 1 июня.

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Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже с 27 мая по 10 июня.

Напомним, Свитолина победила в финале турнира WTA в Риме.

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