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Украинского теннисиста дисквалифицировали пожизненно

Украинский теннисист Дмитрий Баданов получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

Львовянин Дмитрий Баданов получил отстранения от выступлений и был оштрафован на $100 тыс.

Об этом сообщается на сайте антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit.

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В решении TIU сказано, что украинский теннисист сознательно влиял на результат матчей на турнирах серии Futures в 2015 году в Тунисе и 2016 года в Египте.

Таким образом, 30-летнего Баданова, чей лучший результат в рейтинге 463-е место, пожизненно дисквалифицировали и наложили штраф в размере $100 тыс.

Ранее известного украинского штангиста дисквалифицировали за допинг.

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