PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Украинский телеканал покажет ЧМ-2018 по футболу/

Украинский телеканал покажет ЧМ-2018 по футболу

Телеканал Интер покажет Чемпионат мира по футболу, который состоится летом в РФ.

Украинский телеканал Интер приобрел права на трансляцию Мундиаля в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТСУ). Об этом изданию Украинская правда сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

По его словам, переговоры продолжались четыре месяца, были сложными, но во вторник, 29 мая, соглашение было достигнуто.

Читайте: ЧМ-2018: Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи выпустили официальную песню.

Аласания добавил, что Интер приобрел эксклюзивные права на весь пакет для трансляции ЧМ-2018 и будет единственным телеканалом, который покажет футбольные матчи в РФ.

Как известно, Чемпионат мира по футболу 2018 года начнется 14 июня, а матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

К слову, в России покрасили землю перед стадионом ЧМ-2018.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка