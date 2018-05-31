15-я ракетка мира проиграла Цуренко и сломала ракетку

Цуренко обыграла Вандевеге в трех сетах и прошла в третий раунд Ролан Гаррос.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко победила во втором матче турнира серии Grand Slam – Ролан Гаррос в Париже.

Во втором круге соревнований украинка взяла верх над 15-й ракеткой мира американкой Коко Вандевеге – 3:6, 6:4, 6:0.

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Поединок длился 1 час и 50 минут.

К слову, американская теннисистка Коко Вандевеге не смогла сдержать эмоций во время матча против Леси Цуренко. Не выдержав напряжения, американка раздробила ракетку о корт.

Путевку в 1/8 финала Ролан Гаррос Цуренко разыграет с 18-м номером мирового рейтинга словачкой Магдаленой Рыбариковой, которая нанесла поражение швейцарке Белинде Бенчич в двух сетах.

Ранее в третий круг Ролан Гаррос вышла Свитолина.