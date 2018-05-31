15-я ракетка мира проиграла Цуренко и сломала ракетку

Цуренко обыграла Вандевеге в трех сетах и прошла в третий раунд Ролан Гаррос.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко победила во втором матче турнира серии Grand Slam – Ролан Гаррос в Париже.
Во втором круге соревнований украинка взяла верх над 15-й ракеткой мира американкой Коко Вандевеге – 3:6, 6:4, 6:0.
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Поединок длился 1 час и 50 минут.
К слову, американская теннисистка Коко Вандевеге не смогла сдержать эмоций во время матча против Леси Цуренко. Не выдержав напряжения, американка раздробила ракетку о корт.
Путевку в 1/8 финала Ролан Гаррос Цуренко разыграет с 18-м номером мирового рейтинга словачкой Магдаленой Рыбариковой, которая нанесла поражение швейцарке Белинде Бенчич в двух сетах.
Ранее в третий круг Ролан Гаррос вышла Свитолина.