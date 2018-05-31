Горячая Dua Lipa: с кем зажигала и откровенные образы певицы (ГОЛОСОВАНИЕ)

Певица Дуа Липа, по информации СМИ, покорила сердце игрока Реала Марко Асенсио после финала ЛЧ. Факты ICTV решили вспомнить, кто еще не смог устоять перед британской красавицей.

Британской певице Dua Lipa, которая открывала финал Лиги чемпионов в Киеве на НСК Олимпийский, приписывают роман с футболистом мадридского Реала Марко Асенсио. По информации CNN певица могла провести ночь с хавбеком сливочных сразу после финального поединка, в котором Реал одержал победу над Ливерпулем.

Позже Dua Lipa опровергла все слухи, тогда как Асенсио не дал до сих пор ни одного комментария.

Факты ICTV решили вспомнить всех экс-бойфрендов 22-летней певицы.

Мартин Гаррикс

В марте 2016 папарацци заметили певицу в компании голландского ди-джея Мартина Гаррикса. Журналисты сразу же предположили, что искра между ними появилась во время съемок клипа Scared to Be Lonely.

Крис Мартин

Летом 2017 года британской певице приписывали роман с 40-летним Крисом Мартином, бывшим мужем актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтменом группы Coldplay. Несмотря на то, что певица всячески опровергала все слухи о романе, пара была замечена на фестивале в Гластонбери, за страстным поцелуем, не обращая внимания на толпу. Возможно искра между музыкантами проблиснула во время работы над совместным треком.

– Это был действительно волшебный опыт. Я словно кричала “ущипните меня”. Я сидела с ним рядом за пианино, слушала и не могла наслушаться голоса, который слышала по радио всю свою жизнь, – сказала Дуа в интервью.

Пол Кляйн

5 месяцев длился роман певицы с фронтменом группы Lany Полом Кляйном. Дуа и Пол познакомились в 2017 году на фестивале в Лондоне и вскоре начали встречаться.

Айзек Керью

После расставания с Кляйном, по информации СМИ, Липа возобновила отношения со своим бывшим парнем, манекенщиком Айзеком Керью.

– Дуа и Пол отлично проводили время вместе, но у них ничего не получилось. После разрыва она сразу же вспоминал про Айзека, с которым развелась год назад. Они постоянно общаются в мессенджерах, – заявили друзья пары.

Яркие и откровенные образы певицы

Обаятельная и невероятная Dua Lipa ворвалась в сердца миллионов поклонников по всему миру не только благодаря своей музыке. Она очаровывает всех своей яркой внешностью, шармом и экстравагантными и откровенными образами.

Факты ICTV сделали голосование, где вы можете выбрать лучший образ британской красавицы.