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Кто вместо Зидана? Выберите нового тренера Реал Мадрид (ТЕСТ)

Зинедин Зидан ушел в отставку с поста тренера Реала. Факты ICTV создали тест и предлагают вам выбрать своего кандидата на место коуча сливочных.

Французский специалист Зинедин Зидан объявил, что покидает пост наставника мадридского Реала. Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 31 мая.

Факты ICTV предлагают вам помочь владельцу королевского клуба Флорентино Пересу подобрать достойного кандидата на замену Зидану.

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