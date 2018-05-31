Вася, продолжай! Уткин в Twitter “заговорил” на украинском после отставки Зидана

На странице известного российского комментатора Василия Уткина в Twitter появилась запись на украинском языке об отставке с поста тренера Реала Зинедина Зидана.

Известный российский комментатор Василий Уткин удивил своих подписчиков твитом на украинском языке. Пост в Twitter был посвящен отставке с поста тренера Реала французского специалиста Зинедина Зидана.

Читайте: Певица Dua Lipa рассказала правду о ночи с игроком Реала после финала ЛЧ.

“Зидан идет как герой, на волне большого успеха, выиграв с Реалом все. Так делают Легенды, которые заслуженно записаны в историю как одни из лучших в мире!” – написал Уткин.

Под твитом пользователи соцсети оставляли свои удивлены и иногда положительные отзывы: “Гугл переводчик, что ли?”, “С Вами все хорошо?”, “А на белорусском слабо?”, “Браво!”, “Вася, можешь, когда захочешь! Молодец парень!”, “Продолжай!”, “Вроде финал ЛЧ уже прошел?”

К слову, Факты ICTV создали тест и предлагают вам выбрать своего кандидата на место коуча в мадридском Реале.