Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Марокко

Сборная Украины провела спарринг против участника ЧМ-2018 сборной Марокко.

Товарищеский матч

Украина – Марокко – 0:0.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Бурда, Матвиенко, Коваленко (Шапаренко 46′), Степаненко (Малиновський 64′), Ярмоленко (Марлос 48′), Зинченко, Коноплянка, Селезнев (Беседін 46′).

Марокко: Мунир, Cе, да Кошта, Бенатия (Хакими 46′), Мендил, Эль-Ахмади, Буссуфа, Амрабат (Файр 72′), Беланда (Буаддуз 64′), Зиех, Бутайиб (Харит 46′).

Желтые карточки: Зінченко (61′), Шапаренко (75′) – (Беланда 61′)

Арбитр: Урс Шнайдер (Швейцария).

В швейцарской Женеве, на стадионе Стэд де Женев сборная Украины сыграла вничью 0:0 со сборной Марокко.

Сборная Марокко является участником ЧМ-2018 и была фаворитом этой встречи. В первом тайме африканская команда создала два неплохих момента и обладала почти полным преимуществом.

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А вот украинцы запомнились сопернику лишь точным ударом Коноплянки, после которого голкипер соперников перевел мяч на угловой.

Второй тайм, как и первый прошел без голевых моментов. Стоит отметить, что в игре против Марокко дебютировали два динамовца Никита Бурда и Николай Шапаренко.

К слову, Хачериди подписал контракт с греческим ПАОКом.