Зидан уходит из Реала – официальное заявление

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан покидает свой пост.

На пресс-конференции, которая началась сегодня в 14:00 по киевскому времени, французский наставник сообщил, что принял решение уйти с поста тренера мадридского Реала.

– Я решил не продолжать работу с командой. Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение. Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту, – сказал Зидан.

Под руководством Зидана мадридская команда выиграла три Лиги чемпионов подряд, Ла Лигу (2016/17), Суперкубок Испании-2017, Суперкубок УЕФА (2016 и 2017) и Клубный чемпионат мира (2016 и 2017).

Читайте: Реал обыграл Ливерпуль в финале Лиги чемпионов 2018.

Сам тренер несколько раз говорил, что работать в таком большим клубе как Реал бывает утомительно, поэтому не исключал возможность ухода.

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал решение французского специалиста покинуть клуб:

– После победы в Лиге чемпионов это решение стало абсолютной неожиданностью. Я хотел, чтобы он остался навсегда, хотел убедить его в этом. Но я понимаю, что это его окончательное решение. Я не хочу, чтобы это стало нашим прощанием, я говорю “до свидания” и не сомневаюсь, что он вернется, – отметил Перес.

Ранее Реал убрал фото Роналду со своего сайта.