Британская модель Ианте Роуз объявила, что у нее больше нет никаких отношений с голкипером Ливерпуля.
Беды главного неудачника финала Лиги чемпионов в Киеве продолжаются.
Британская модель Ианте Роуз сообщила, что у нее с немецким голкипером Ливерпуля Лорисом Кариусом нет никаких отношений, хотя они неоднократно были замечены вместе.
Слова девушки после роковых событий для Кариус в финале Лиги чемпионов в Киеве были расценены просто – Ианте бросила футболиста.
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Более того, британская красавица отписалась от Лориса в социальной сети Instagram.
Кариуса бросила сексапильная девушка после финала ЛЧ / 11 фотографий
Напомним, две роковые ошибки Кариуса в финале ЛЧ помогли Реалу выиграть третий подряд трофей в турнире. Но они же сделали голкипера Ливерпуля настоящей знаменитостью, в том числе и в соцсетях.
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