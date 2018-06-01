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Кариуса бросила сексапильная девушка после финала ЛЧ

Британская модель Ианте Роуз объявила, что у нее больше нет никаких отношений с голкипером Ливерпуля.

Беды главного неудачника финала Лиги чемпионов в Киеве продолжаются.

Британская модель Ианте Роуз сообщила, что у нее с немецким голкипером Ливерпуля Лорисом Кариусом нет никаких отношений, хотя они неоднократно были замечены вместе.

Слова девушки после роковых событий для Кариус в финале Лиги чемпионов в Киеве были расценены просто – Ианте бросила футболиста.

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Более того, британская красавица отписалась от Лориса в социальной сети Instagram.

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Кариуса бросила сексапильная девушка после финала ЛЧ / 11 фотографий

Напомним, две роковые ошибки Кариуса в финале ЛЧ помогли Реалу выиграть третий подряд трофей в турнире. Но они же сделали голкипера Ливерпуля настоящей знаменитостью, в том числе и в соцсетях.

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