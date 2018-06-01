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Россия “украла” украинских футболистов для плакатов ЧМ-2018

Гостей московского аэропорта встречают плакаты с изображениями экс-игроков Динамо Киев.

Фото экс-игроков Динамо Игоря Беланова и Евгения Рудакова встречают гостей московского аэропорта Шереметьево.

Подобные плакаты являются частью проекта Футбольная Россия, который приурочен к Чемпионату мира-2018.

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Отметим, что голкипер Евгений Рудаков на плакате почему nj назван Валерием Рудаковым.

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Россия “украла” украинских футболистов для плакатов ЧМ-2018 / 2 фотографии

В свое время, оба футболиста выступали за сборную СССР.

Напомним, что Мундиаль пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.

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