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Где смотреть Албания – Украина

Прямую трансляцию контрольного поединка между сборными Албании и Украины организуют телеканалы ТРК Украина и Футбол 2.

3 июня в 17.00 во французском Эвиане сборная Украины встретится со сборной Албании. Встреча носит товарищеский статус.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 2.

Читайте: Россия “украла” украинских футболистов для плакатов ЧМ-2018.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

К слову, в крайнем спарринге сборная Украины сыграла вничью с Марокко.

 

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