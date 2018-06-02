Цуренко вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос

29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко прошла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос.

В 1/16 финала Леся Цуренко одолела представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову – 6:2; 6:4.

Украинка очень уверенно действовала в первом сете: отдала два очка на четырех своих подачах, а также взяла две подачи соперницы.

Во втором же сете Рыбарикова сумела даже выровнять положение, однако в итоге Цуренко взяла подачу соперницы при счете 4:3, но не сумела подать на матч, однако затем под ноль взяла еще одну подачу представительницы Словакии.

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Цуренко превзошла свой лучший результат на парижских кортах. В прошлом году украинка впервые дошла до третьего раунда турнира.

Таким образом, вторая ракетка Украины впервые в карьере пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, где ей предстоит сыграть против Гарбиньи Мугурусы.

Ранее Леся Цуренко обыграла Вандевеге в трех сетах. Не выдержав напряжения, американка разгромила ракетку о корт.

Фото: Getty Images