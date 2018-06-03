Албания – Украина: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию товарищеского матча Албания – Украина на Фактах ICTV в воскресенье, 3 июня, в 17:00.

3 июня во французском Эвиане на поле стадиона Камиль Фурнье, сборная Украины проведет контрольную встречу против сборной Албании.

В крайнем матче против Марокко сборная Украины продемонстрировала неоднозначную игру, которая запомнилась лишь одним точным ударом по воротам соперников и завершилась нулевой ничьей.

Албанцы пятью днями ранее были сенсационно разбиты сборной Косово. Cкорее всего, в этом матче обе сборные попытаются реабилитироваться в глазах болельщиков.

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Кстати, последний раз сине-желтые встречались с албанцами в 2016 году и также в товарищеской встрече. Тогда, подопечные Фоменко обыграли соперника 3:1, голы на счету Степаненко, Ярмоленко и Коноплянки. В Албании гол забил Садику.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является именно подопечные Андрея Шевченко. Успех албанцев во французском Эвиане котируются коэффициентом 7,10. Успех сине-желтых составляет – 1,64. На ничью дают – 3,50.

Прогноз Факты ICTV

Албания – Украина – 0:2.